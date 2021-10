Saiba quais atividades são seguras para retomar após a segunda dose

Com a queda dos números de mortes e novos casos de Covid-19, aliada ao avanço da vacinação, muitas pessoas que já receberam a segunda dose do imunizante estão retornando às atividades sociais. O infectologista Munir Ayub, membro da SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia), explica quais cuidados são necessários nesse retorno

Para quem já tomou as duas doses, é possível retornar a algumas atividades sociais?

Ayub explica que o retorno é possível, desde que se mantenham os cuidados a fim de evitar novas contaminações pelo vírus. “As medidas de proteção precisam ser mantidas, como o distanciamento social, uso de máscara em ambientes fechados e higienização das mãos”, afirma



Quem já tomou as duas doses da vacina pode se reunir em segurança com quem ainda só tem uma? Quais riscos esse encontro pode trazer?

Como a imunização completa ocorre apenas 14 dias após a aplicação da segunda dose, o infectologista indica cautela em encontros como esse. “Como a vacina não impede a transmissão do vírus, é necessário muito cuidado nesses encontros", pontua



É seguro voltar a frequentar bares e restaurantes após a imunização completa? Quais cuidados devem ser tomados?

Segundo Ayub, é muito importante o uso de máscara durante todo o tempo nos estabelecimentos, retirando apenas durante as refeições, e a higienização das mãos antes e depois de se alimentar. “Bares com aglomerações, que não respeitam o distanciamento social, assim como restaurantes fechados, sem circulação de ar, devem ser evitados”, esclarece





Em todo o Brasil, diversos estádios estão voltando a receber público, esse retorno é seguro para vacinados?

“Por, em alguns estados, a vacinação, juntamente com um teste negativo de Covid, ser necessário para ingressar no estádio, a segurança pode ser aumentada nesse ambiente”, explica Ayub, que também lembra da importância de seguir as medidas de proteção dentro no local, evitando aglomerações e abraços