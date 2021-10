Outubro Rosa é mês de conscientização, prevenção e cuidados sobre o câncer de mama

O câncer de mama é um dos tipos mais comuns que atingem as mulheres, que representa cerca de 25% dos casos a cada ano, ficando atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Embora a doença possa acometer também os homens, o índice é de 1% dos casos.

Na maioria das mulheres, o problema surge após os 35 anos, mas desde os 25 recomenda-se fazer o autoexame alguns dias após a menstruação. Nesse período, as mamas ficam menos inchadas e a chance de localizar algum nódulo no exame de toque são maiores. Quando descoberto logo no início, o tratamento tem bom prognóstico e probabilidade de sucesso no combate à doença.

A partir dos 40 anos, o ideal é realizar anualmente a mamografia. É um exame feito pelo mamógrafo, um aparelho de raio-X capaz de detectar alterações suspeitas antes mesmo de o tumor evoluir para um tamanho palpável. Em caso de suspeita de tumor maligno, uma biópsia é realizada para uma análise mais crítica, através do exame histopatológico.

No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer (INCA) divulgou uma estimativa para os anos de 2020 a 2022 de 66.280 diagnósticos da doença nesse período. Isso significa um risco de 61,61 casos em cada grupo de 100 mil mulheres. O tipo mais comum encontrado é o carcinoma de células epiteliais, que pode se dividir em lesões in situ ou invasoras. Os mais frequentes são ductais ou lobulares. Pelo fato de existirem variados tipos de câncer, é necessário atenção e constante busca pela informação a fim de agir preventivamente e combater o inimigo em tempo hábil.

Prevenção e cuidados

Idade, sedentarismo, histórico familiar... Há muitas variantes no potencial de desenvolvimento da doença, mas igualmente, existem muitas formas de prevenir, tratar e controlar. Veja algumas delas a seguir.

1. Não fume!

Mais de 7.000 compostos e substâncias químicas altamente prejudiciais à saúde são liberadas no ato de fumar um cigarro. Além do câncer de mama, o mau hábito pode causar câncer de pulmão, de bexiga, de cavidade oral, de faringe ou laringe, do esôfago, entre outros.

2. Melhore a alimentação

Prefira sempre os alimentos ricos em nutrientes, vitaminas e minerais, ou seja, comida in natura. Evite ultraprocessados e lanches de fast-foods, que só prejudicam a saúde além de promover a obesidade em todas as idades. Consulte seu médico e nutricionista sempre que necessário.

3. Evite bebidas alcoólicas

Elas contribuem para o desenvolvimento de vários tipos de câncer e sua combinação com o vício de fumar pode aumentar ainda mais para esse cenário negativo.

4. Se for lactante, amamente

Não é somente para os bebês que a amamentação faz bem. Ela também protege as mamães contra o câncer de mama, além de restabelecer o peso corporal. Afinal, a obesidade também é fator prejudicial para mães e filhos em qualquer faixa etária.

5. Faça exames preventivos

Check-ups anuais são importantíssimos para o acompanhamento da saúde como um todo. Especialmente os de prevenção ao câncer de colo de útero e as mamografias, que podem detectar o câncer de mama logo no início.

Esses são alguns cuidados, mas existem outros que fazem parte do pacote básico da saúde e do bem-estar. Em caso de dúvidas, consulte sempre um profissional da saúde qualificado e registrado em seu órgão de classe.

Neo Química. Sua saúde é nossa vocação.

Referências consultadas:

Sinais e Sintomas do Câncer de Mama. Oncoguia.org. Internet. Acesso 23/09/2021.

Como prevenir o câncer. Instituto Nacional de Câncer. Internet. Acesso 23/09/2021.

Câncer de mama. Hospital Israelita Albert Eisntein. Internet. Acesso 23/09/2021.

Estatísticas para Câncer de Mama. Oncoguia.org. Internet. Acesso 23/09/2021.