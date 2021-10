Evento internacional debate rumos da educação no pós-pandemia

O Educa Week 2021 irá reunir lideres, ativistas e especialistas internacionais para falar sobre as transformações geradas na educação brasileira no pós pandemia. A 6ª edição do Educa Week será transmitida pelo Youtube entre os dias 18 e 23 de outurbo das 8h30 às 21h30.

O evento online também irá mostrar as principais tendencias da educação no exterior, por meio de estudos de caso em países como os Estados Unidos, a China e a Filandia. Os participantes interessados podem acessar a página eletrônica do evento e realizar a inscrição gratuitamente.

Para Ismael Rocha, diretor acadêmico do Iteduc e diretor pedagógico da Educa Week o evento tem como objetivo apontar caminhos e soluções para os principais desafios da vida escolar no Brasil. "Nossos convidados são renomados especialistas em educação, entre líderes do setor, autoridades, além de educadores brasileiros e estrangeiros", conta.

Nesta edição Rocha destaca o painel 'Transformação digital: o que aprendemos com a pandemia?'. "Com certeza um tema bastante pertinente e atual da educação brasileira, avalia. Durante a pandemia, escolas e educadores tiveram que se adaptar rapidamente à novas tecnologias para as aulas a distância, o que representa uma verdadeira revolução na educação em nosso país", explica.

A Educa Week será composta por mais de 40 painéis e irá reunir mais de 150 educadores e ativistas do setor com variados temas desde os desafios da educação infantil até investimentos no mercado e os negócios das Edtechs.

Ainda de acordo com Rocha, é uma oportunidade para educadores e tomadores de decisão deste mercado estarem atualizados com o que há de mais novo na esfera educacional. "É o momento de somarmos forças para juntos alavancarmos a educação no Brasil, principalmente neste momento de retomada", conclui.

A programação completa está disponível na página do evento da Educa Week 2021.

