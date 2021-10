Unicamp define regras na volta das atividades presenciais dos alunos

A Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) divulgou nesta quinta-feira (7) a Resolução 63/2021 que dispõe sobre a retomada dos alunos de graduação, pós, extensão e colégios técnicos em atividades práticas presenciais.

As medidas passam a valer a partir deste mês de outubro. No mês passado a instituição já havia comunicado o retorno dos professores e servidores. A retomada completa das aulas presenciais está prevista para o 1º semestre de 2022.

De acordo com o documento, as disciplinas de caráter teórico ministradas pela Unicamp, bem como as avaliações poderão continuar em formato remoto até o fim do segundo semestre de 2021 e durante o período das disciplinas de verão em 2022.

Também fica definido, que a partir deste mês as disciplinas oferecidas pela instituição no presente semestre e no período de cursos de verão, e de outras modalidades que não as previstas no art 1º, poderão ocorrer de forma presencial para alunos de graduação, pós-graduação, extensão e dos Colégios Técnicos.

Outro ponto de destaque na resolução é que o retorno presencial dos alunos não será obrigatório e poderá ocorrer através de atividades educacionais opcionais, por meio de resolução de exercícios e simulações práticas, mediante escala em rodízio, a ser autorizada pelo dirigente do Instituto, Faculdade e Colégio Técnico.

A Unicamp destaca que todos os alunos de graduação e pós-graduação da universidade que estiverem em atividades presenciais nos campi deverão observar as seguintes medidas sanitárias:

- Uso obrigatório de máscara durante o período de permanência nas dependências da instituição.

- Distanciamento social com no mínimo 1,5 metro.

-Higiene frequente das mãos.

-Proibição de aglomerações.

Vacinação e Testagem

Os estudantes devem comprovar a imunização junto à Unicamp para frequentar os campi - restaurante, bibliotecas, ambientes acadêmicos e demais atividades presenciais. Devem estar totalmente imunizados para retornar, considerando 14 dias após a segunda dose ou a dose única.

A Cecom (Centro de Saúde da Comunidade) da Unicamp irá realizar teste RT-PCR a todos os estudantes que optarem pelo retorno com 72 horas de antecedência da retomada. Os alunos que vierem de outras regiões ou de outros países devem apresentar resultado negativo de teste RT-PCR para covid-19, realizado até 72 horas antes do início das atividades na instituição de ensino.

Confira a resolução completa na página eletrônica da Unicamp.