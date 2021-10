Unesp prorroga prazo para inscrições no vestibular 2022

A Unesp (Universidade estadual Paulista) prorrogou até as 16 horas da próxima quarta-feira, dia 13 de outubro, o prazo de inscrições para o vestibular 2022. Os interessados devem acessar a página da Fundação Vunesp na internet e pagar a taxa de R$ 180. São oferecidas 7.690 vagas em 24 cidades de todas as regiões do estado.

De acordo com a Vunesp, as incrições foram prorrogadas devido a diferença entre o número de candidatos cadastrados no site para a realização da inscrição e o número de pagamentos realizados. A Unesp concedeu mais seis dias para que possa ser feita a confirmação da inscrição.

O calendário da Unesp prevê provas em 35 cidades, sendo 31 no estado de São Paulo. A primeira fase será realizada em 14 e 15 de novembro. O primeiro dia será destinado para os candidatos de cursos da área de biológicas e o segundo dia para os interessados nas carreiras de exatas e humanas.

A segunda fase será aplicada em 19 de dezembro (domingo) para todos os cursos. O resultado final será divulgado em 27 de janeiro de 2022.

Os cursos da Unesp são oferecidos nas seguintes cidades: Araçatuba (140 vagas), Araraquara (855), Assis (405), Bauru (1.085), Botucatu (600), Dracena (80), Franca (410), Guaratinguetá (310), Ilha Solteira (470), Itapeva (80), Jaboticabal (280), Marília (475), Ourinhos (90), Presidente Prudente (640), Registro (80), Rio Claro (485), Rosana (80), São João da Boa Vista (80), São José do Rio Preto (460), São José dos Campos (120), São Paulo (185), São Vicente (80), Sorocaba (80) e Tupã (120).