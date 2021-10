Enel transfere sede do grupo para SP e se instala no Porto, no RJ

A Enel Brasil vai transferir a sede da holding para a São Paulo. A presidência do grupo, assim como Enel X (empresa de serviços em energia da Enel) e a gestão da distribuidora Enel São Paulo, antes sediada em Barueri (SP), passarão a ocupar escritórios no complexo Parque da Cidade, na avenida das Nações Unidas, na zona sul da capital paulista.

A empresa também vai promover mudanças no estado do Rio de Janeiro. As instalações de Niterói serão transferidas para o edifício Aqwa Corporate, na Via Binário do Porto, no bairro Santo Cristo.

A proposta da empresa, ao chegar na área central do Rio de Janeiro, intensifica a ocupação do Porto Maravilha, que passa por uma transformação. A região pretende se tornar um hub de inovação e atrair empresas e instalações culturais e turísticas.

No local, serão instalados escritórios da Enel Distribuição Rio, a comercializadora de energia Enel Trading, e a Enel Green Power, linha de negócios de geração renovável, líder em geração solar e eólica no país.

Com as mudanças de endereço, a companhia tem o objetivo de alinhar o crescimento e a diversificação das operações da Enel no Brasil. Também consolida sua presença multinacional na área de energia nas duas maiores capitais, econômico-financeiro do país e que abrigam historicamente importantes instituições ligadas ao setor elétrico.

O Country Manager da Enel no Brasil, Nicola Cotugno, explica que a “empresa experimentou nos últimos anos o maior crescimento e a maior diversificação de negócios de sua história no país”.

“Nos tornamos a maior empresa privada de distribuição em número de clientes e o principal player de geração solar e eólica em capacidade instalada. Também ampliamos fortemente nossa presença em comercialização de energia no mercado livre e na oferta de soluções em segmentos como mobilidade elétrica. Como parte desta trajetória, chegamos à maior capital do país, com a compra da Eletropaulo em 2018. Em paralelo ao crescimento do nosso negócio, as novas sedes refletem a atual necessidade da companhia de assegurar aos nossos colaboradores mais qualidade no ambiente de trabalho, em um espaço dedicado ao bem-estar e ao desenvolvimento das pessoas”, completa.

O diretor de Pessoas e Organizações da Enel Brasil, Alain Rosolino, afirma que a Enel vai “inaugurar no país um novo modelo de trabalho, onde o escritório funciona como um hubquarter, para atividades de integração, convivência, brainstorm de projetos”.

O executivo explica que a companhia leva em consideração resultados de um processo de escuta dos próprios colaboradores, iniciado em 2020, e o alinhamento com as diretrizes globais do grupo. “A pandemia provou que o trabalho pode funcionar de qualquer lugar e o melhor deles sempre será aquele em que as pessoas se sintam bem e se sintam parte. Estamos criando um espaço de convivência, que facilite o processo criativo, a diversidade e a inclusão”, completa.

Trabalho híbrido e bem-estar

A diretora de Serviços da Enel Brasil, Flavia Baraúna, explica que as novas instalações levam em conta fatores para o bem-estar dos colaboradores.

“Os novos espaços reúnem o que há de mais moderno em engenharia corporativa e foram projetados para um modelo de trabalho híbrido, refletindo as atuais necessidades e as tendências do mundo do trabalho. As mudanças fazem parte da estratégia global da Enel de se instalar em edifícios aptos a obter a certificação Well, primeira certificação mundial centrada em pessoas e não em processos, o que auxilia a companhia a promover o bem-estar de seus colaboradores e de visitantes”, diz.

Os espaços de trabalho serão amplos, integrados e compartilháveis, sem estações fixas, favorecendo a integração entre pessoas de diferentes áreas. Os escritórios também terão salas agile, para reuniões e sessões de brainstorm, por exemplo.

Além disso, haverá áreas de café, lounges e espaços com esteiras e bicicletas ergométricas junto das áreas de trabalho. Todos os ambientes possuem arquitetura focada em boas práticas de ergonomia, iluminação eficiente e qualidade acústica.

A ocupação dos novos prédios será gradual e respeitará o cenário de evolução da pandemia no país.