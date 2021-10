Cesta básica aumenta em 11 capitais e chega a R$ 673,45 em São Paulo 

O custo médio da cesta básica de alimentos aumentou em 11 cidades e diminuiu em

seis, de acordo com a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada

mensalmente pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos

Socioeconômicos) em 17 capitais.

As maiores altas foram registradas em Brasília (3,88%), Campo Grande (3,53%), São Paulo (3,53%) e Belo Horizonte (3,49%). As capitais com quedas mais intensas foram João Pessoa (-2,91%) e Natal (-2,90%).

A cesta mais cara foi a de São Paulo (R$ 673,45), seguida pelas de Porto Alegre (R$ 672,39), Florianópolis (R$ 662,85) e Rio de Janeiro (R$ 643,06). Entre as capitais do Norte e Nordeste, onde a composição da cesta tem algumas diferenças em relação às demais cidades, Aracaju (R$ 454,03), João Pessoa (R$ 476,63) e Salvador (R$ 478,86) registraram os menores custos.

Ao comparar setembro de 2020 e setembro de 2021, o preço do conjunto de alimentos

básicos subiu em todas as capitais que fazem parte do levantamento. Os maiores percentuais

foram observados em Brasília (38,56%), Campo Grande (28,01%), Porto Alegre (21,62%) e

São Paulo (19,54%).

Nos primeiros nove meses de 2021, 16 capitais acumularam alta, com taxas entre

0,19%, em Aracaju, e 13,05%, em Curitiba. Somente Salvador apresentou ligeira queda de

-0,05%.

Salário mínimo

Quando se compara o custo da cesta com o salário mínimo líquido, ou seja, após o

desconto referente à Previdência Social (7,5%), verifica-se que o trabalhador remunerado

pelo piso nacional comprometeu, em setembro, 56,53% (média entre as 17 capitais) do

salário mínimo líquido para comprar os alimentos básicos para uma pessoa adulta. Em

agosto, o percentual foi de 55,93%.

Os produtos que subiram de preço



• O açúcar apresentou elevação de preço em todas as capitais. Os maiores aumentos

ocorreram em Belo Horizonte (11,96%), Vitória (11,00%), Brasília (9,58%), Goiânia

(9,15%) e Campo Grande (7,94%). O principal motivo do aumento do custo no varejo

foi a oferta restrita de cana-de-açúcar, por causa do clima seco e da falta de chuvas.

• O preço do quilo do café em pó subiu em 16 capitais, com destaque para as variações

de Goiânia (15,69%), Campo Grande (14,79%), Brasília (10,03%) e Natal (9,00%).

A valorização do dólar em relação ao real, os problemas causados pelo clima - geada

no final de julho e tempo seco - e maior demanda interna e externa pelo grão são as

causas do aumento do custo do grão também no varejo.

• O óleo de soja registrou alta em 15 das 17 capitais, entre agosto e setembro. Os

aumentos oscilaram de 0,37%, em Salvador, a 3,40%, em Campo Grande. Em São

Paulo, o preço médio não variou e, em Aracaju, houve redução de -0,12%.



O volume de exportação cresceu, em especial para a China, e, com o problema de escoamento

de grãos nos Estados Unidos, a demanda internacional esteve voltada para a soja

brasileira. Também houve maior procura do óleo para a produção de biodiesel.

• O preço do quilo do pão francês subiu em 14 capitais, com variações entre 0,14%,

no Rio de Janeiro, e 2,53%, em Brasília. Além do aumento de custos, como o da

energia elétrica, o trigo importado ficou mais caro com a valorização do dólar em

relação ao real.



• Entre agosto e setembro, o litro do leite integral teve acréscimo em 11 capitais e o

quilo da manteiga, em 12. As maiores altas foram observadas em João Pessoa

(2,55%), Fortaleza (2,45%) e Belém (2,19%). Já a manteiga teve os principais

aumentos em São Paulo (5,45%), Belo Horizonte (5,24%) e Fortaleza (3,28%).



A menor qualidade das pastagens, as expressivas altas nos custos de produção e a forte

competição das indústrias por matéria-prima explicam a baixa oferta de leite no

campo e a alta dos derivados no varejo.



• O quilo da carne bovina de primeira aumentou em 11 capitais. As maiores altas

ocorreram em Vitória (4,64%), Campo Grande (3,19%), Brasília (2,25%) e Natal

(2,17%). As maiores reduções foram verificadas nas capitais do Sul: Florianópolis

(-2,28%), Curitiba (-0,95%) e Porto Alegre (-0,79%).



Apesar da suspensão da exportação da carne para a China e da menor demanda interna, consequência dos altos preços no varejo, as cotações seguiram elevadas na maior parte das cidades, devido às condições ruins das pastagens, ao clima seco e aos altos custos de produção.



• O preço do feijão recuou em 13 capitais. O tipo carioquinha, pesquisado no Norte,

Nordeste, Centro-Oeste, em Belo Horizonte e São Paulo, registrou queda em nove

capitais, oscilando entre -1,88, em Belém, e -0,24%, em Recife. As altas ocorreram

em João Pessoa (0,87%), Natal (0,39%) e Salvador (0,12%).



Já o custo do feijão preto, pesquisado nas capitais do Sul, em Vitória e no Rio de Janeiro, não variou em Florianópolis e diminuiu em Curitiba (-1,93%), Vitória (-1,22%), Porto Alegre

(-1,05%) e Rio de Janeiro (-0,59%). Apesar da baixa oferta dos dois tipos de feijão,

os altos patamares de preço reduziram a demanda, devido ao empobrecimento das

famílias.



• O preço do quilo do arroz recuou em 10 capitais e as quedas variaram entre -5,79%,

em Porto Alegre, e -0,44%, em Curitiba. As maiores taxas foram registradas em

Aracaju (3,82%) e Vitória (3,04%). A demanda interna, tanto do setor atacadista

como do varejista, está fraca, consequência dos altos patamares de preço e da queda

no poder de compra da população.