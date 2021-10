Bebê australiano puxa cobra de 2 metros para fora do jardim

O vídeo de um bebê australiano de dois anos puxando uma cobra de 2 metros para fora de um jardim está viralizando na internet. Banjo é filho de Matt Wright, famoso explorador e apresentador de um programa de TV local.

Wright publicou o vídeo em seu Instagram no últim sábado (2). Ele ajuda o filho, enquanto a criança puxa a cobra pela cauda com as duas mãos.

A publicação dividiu opiniões nas redes sociais. Alguns usuários criticaram a ação e disseram que o animal poderia ficar estressado e que ele "não é um brinquedo". Outras pessoas, no entanto, se divertiram com o vídeo e comparam Banjo com Stephen Irwin, celebridade conhecida como "O Caçador de Crocodilos".

Matt Wright disse ao jornal Daily Mail Austrália que conhece os limites e os perigos dos animais de que se aproxima, apesar de suas ações às vezes parecerem imprudentes. "Você pode estar perto dos animais o dia todo, mas tem que saber o seu limite", afirmou.