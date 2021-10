Fiocruz vai participar de estudo com medicamento anti-Covid

Em nota divulgada nesta quarta-feira (6), a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) informou que vai participar do estudo de fase 3 do medicamento molnupiravir, fabricado pela farmacêutica MSD, que atua impedindo a replicação do Sars-CoV-2 no organismo de pessoas infectadas.

Segundo a fundação, a pesquisa deve começar na próxima semana de forma simultânea em sete centros no Brasil, sendo sob a responsabilidade da Fiocruz no Mato Grosso do Sul e no Rio de Janeiro com a coordenação dos pesquisadores Julio Croda e Margareth Dalcolmo.

Na fase 3, o molnupiravir será administrado por via oral, duas vezes ao dia, durante cinco dias consecutivos, em pessoas que residem com alguém que testou positivo para Covid-19 nas últimas 72 horas e apresenta pelo menos um sintoma associado à doença. A pesquisa terá duração de seis meses.

Recentemente, a farmacêutica divulgou dados preliminares que indicam que o medicamento reduziu em 50% o risco de internação e morte por Covid-19 em pacientes adultos que desenvolveram a doença de forma leve ou moderada.