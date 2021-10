A polícia de Arlington, no estado americano do Texas, confirmou que houve um tiroteio na Escola Timberview nesta quarta-feira (6). Os disparos teriam deixados vários feridos, mas não há informações oficiais sobre o estado dessas pessoas e nem sobre a autoria do ataque

Alunos e funcionários estariam trancados dentro da escola enquanto a polícia faz buscas no interior do prédio e nos arredores.