Ressoar realiza treinamento para mulheres de inteligência emocional

O Instituto Ressoar vai promover, na próxima sexta-feira (8), a edição 2021 do Projeto Ressoar Solidário. Gratuito e online, o evento, que vai das 13h às 17h, tem o objetivo de oferecer desenvolvimento socioemocional, por meio de um treinamento de inteligência emocional, a mulheres vítimas de violência doméstica.

Para o evento deste ano, o Instituto Ressoar contará com a participação de profissionais renomados em suas áreas de atuação para ministrar palestras de inteligência emocional, direitos da mulher, saúde mental, empreendedorismo, propósito e identidade.

A presidente do Instituto Ressoar, Ionice Silva, fornece dados alarmantes sobre as agressões às mulheres: uma em cada 4 sofre algum tipo de violência no Brasil. Só em 2020, 17 milhões de brasileiras foram vítimas.

Ionice ressalta ainda que, para ajudar essas pessoas, o acolhimento e o apoio são fundamentais. “Essas mulheres estão fragilizadas, não precisam de julgamento, de críticas ou apontamento, elas precisam de ajuda, por isso queremos oferecer ferramentas capazes de transformar a vida e resgatar a autoestima delas”, afirma.

Como participar

O Projeto Ressoar Solidário é um evento de mobilização social do Instituto Ressoar, que acontece desde 2005 e estimula o voluntariado em benefício de pessoas e instituições.

Para participar, os interessados devem se inscrever no canal do Youtube do Instituto ou, para obter mais informações, entrar em contato pelo telefone: (11) 94113-8133

Serviço

Instituto Ressoar realiza treinamento de inteligência emocional gratuito para mulheres

Data: 08.10.2021

Horário: Das 13h às 17h

Local/Inscrições: Youtube.com/institutoressoar

Informações: (11) 94113-8133