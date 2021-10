EAD: curso gratuito de tecnologia para professores da rede pública

O IOS (Instituto da Oportunidade Social) em parceria com a Dell Technologies e Intel está com as inscrições abertas para o curso "Formação em Tecnologia e Gamificação para Professores". Os interessados podem se inscrever até a próxima quinta-feira (14) através do formulário eletrônico.

O curso é destinado aos educadores da rede pública de ensino e tem como objetivo oferecer novos conhecimentos técnicos da metodologia de gamificação, que utiliza elementos de games para deixar as aulas mais atrativas e interativas para os estudantes.

O curso tem uma carga horária total de 60 horas e acontece entre os dias 18 de outubro e 3 de dezembro de 2021. Além das técnicas que vão proporcionar às aulas ganho de interatividade, criatividade e produtividade, o conteúdo do curso também focará nas ferramentas do Google, Educação e Interatividade, Metodologias ágeis aplicadas à sala de aula.