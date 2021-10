Vendas do comércio interrompem série positiva e desabam 3,1% em agosto

Após saltarem 1,2% e atingirem nível recorde em julho, as vendas do comércio interromperam a série de quatro altas seguidas e desabaram 3,1% em agosto, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (6) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O resultado ocorre com taxas negativas de seis das oito classes de atividades pesquisadas, com destaque para outros artigos de uso pessoal e doméstico (-16%), que teve a principal influência negativa sobre o indicador do comércio varejista. Essa atividade é composta, por exemplo, pelas grandes lojas de departamento.

Cristiano Santos, gerente responsável PMC (Pesquisa Mensal do Comércio), explica que o setor que sofreu bastante no início da pandemia, mas se reinventou com a reformulação das suas estratégias de vendas pela internet. Ele avalia que a mudança resultou em alta nas vendas e motiva a perda atual.

“Com muitos descontos, o consumidor antecipou o consumo em julho, fazendo com que o mês de agosto registrasse uma queda grande de 16,0%. Esse recuo, contudo, não é suficiente para retirar os ganhos dos quatro meses anteriores”, afirma Santos.