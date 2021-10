Campanha do Governo Federal ensina a economizar energia eágua

Economizar energia e água é importante em todos os períodos do ano. E é ainda mais relevante neste momento de falta de chuvas, principalmente porque a geração de energia depende da água. É por isso que uma campanha nacional, idealizada pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e o Ministério de Minas e Energia (MME), chama a atenção da população sobre o consumo consciente.

Assim como outras regiões do mundo, o Brasil está passando pelo pior cenário de escassez de chuvas da história. A falta de água reduziu muito o nível dos reservatórios das hidrelétricas. Por isso, é fundamental que todos se engajem em ações de economia água e de energia, e compartilhem o slogan da campanha: Energia e água. Se desperdiçar, vai faltar.

Dicas de consumo consciente

O objetivo é unir a população e mostrar ações do dia a dia que ajudam a economizar tanto energia elétrica quanto água. As dicas funcionam como um guia de boas práticas de consumo, reunindo pequenas atitudes que devem ser incorporadas na rotina dos consumidores. Entre elas:

• Diminuir o tempo no chuveiro;

• Apagar as luzes ao deixar os ambientes;

• Fechar a torneira enquanto escova os dentes;

• Aproveitar mais os períodos de luz natural;

• Desligar equipamentos das tomadas, quando não estiverem em uso;

• Evitar abrir a porta da geladeira sem necessidade;

• Acumular as roupas para passar, ligando o ferro uma só vez;

• Desligar a chave geral quando for passar longos períodos fora de casa.

Essas orientações valem para o ano inteiro e não somente para momentos difíceis como o que estamos passando. Com atitudes simples, todos ajudam a promover o consumo consciente, além de economizar na conta no final do mês. Colaborar com o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis é responsabilidade de todos. Faça a sua parte.

Energia e água. Se desperdiçar, vai faltar.