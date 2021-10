Procon notifica WhatsApp por falha que deixou aplicativo fora do ar

O Procon-SP notificou nesta terça-feira (5) o WhatsApp por causa da queda geral do sinal durante mais de seis horas do aplicativo na segunda-feira (4). "Muitas pessoas sofreram prejuízos em razão da prestão deficiente desse serviço. O Procon pretende saber qual foi a causa que levou a essa pane. Somente caso fortuito externo, como um terremoto ou um evento muito forte, por exemplo, porderá isentar o WhatsApp de responsabilidade", afirmou Fernando Capez, diretor executivo do Procon-SP.

Segundo ele, falhas internas não eximem a responsabilidade da prestadora de serviço. Capez orienta o consumidor que se sentiu prejudicado com a queda do sinal a aguardar as informações que serão prestadas pela empresa ao Procon. "A orientação é aguardar a manifestação do Procon, eventualmente aplicando multa ou não, o que definirá a responsabilidade por eventual danos morais e materiais sofridos."

O vice-presidente de engenharia e infraestrutura do Facebook, Santosh Janardhan, publicou texto no blog da companhia, no qual dá detalhes sobre a falha na rede social, que também atingiu o WhatsApp e o Instagram. Segundo o executivo o problema ocorreu durante uma "manutenção de rotina".

"Ao ser emitido um comando com a intenção de avaliar a disponibilidade de capacidade global do suporte principal da rede, isso de modo não intencional derrubou todas as conexões em nossa rede principal, na prática desconectando os centros de dados do Facebook globalmente."

Uma falha em um instrumento que conteria comandos do tipo para evitar um problema assim fez com que o comando não fosse interrompido, comentou Janardhan. O executivo diz que a empresa, como ocorre com problemas do tipo, revisará o episódio para buscar meios de tornar seu sistema mais resistente, o que já está em andamento segundo ele.