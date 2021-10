Amazonas vai sortear ingressos para Brasil x Uruguai a vacinados 

O governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), anunciou nesta terça-feira (5) que vai sortear 3 mil ingressos para o jogo Brasil x Uruguai, que será realizado em 14 de outubro, a pessoas vacinadas com as duas doses ou dose única contra a Covid-19. A campanha vacina premiada, segundo o governador, é para estimular a imunização no estado. "As duas doses da vacina são muito importantes, por isso vamos estimular as pessoas a se imunizarem", afirmou.

Lima afirmou que os protocolos para o evento estão sendo discutidos com a CBF e que será obrigatório ao público uso de máscara e álcool em gel. Só poderão entrar no estádio pessoas com a vacinação completa e com prazo de 15 dias após segunda dose. Quem não tiver esse praço terá que apresentar teste com intervalo de 48 horas antes.

O estado do Amazonas tem até agora 1,5 milhão de pessoas vacinadas com duas doses ou dose única, o que equivale a 36,5% da população. Enquanto que estados como São Paulo já atingiu 50% da população com a vacinação completa.