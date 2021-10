Educação-SP oferece curso online e gratuito de inglês para professores

A Seduc-SP (Secretaria de Educação de São Paulo) em parceria com a Nova Escola, oferece curso gratuito de inglês para os professores da rede estadual de ensino, desenvolvido com o Programa de Cooperação UK-Brazil Skills for Prosperity, o Language Improvement for Teachers. As aulas serão online e ao vivo, transmitidas na página da Nova Escola.

O conteúdo apresenta quatro habilidades necessárias para os professores avançarem no inglês e conquistarem a fluência: reading, listening, speaking e writing. As inscrições podem ser realizadas no site da Nova Escola. A trilha formativa ocorrerá a partir de quarta-feira (6) até o dia 1º de dezembro.

Programação

Live de Lançamento - LIFT: Inglês para professores

Data: 6 de outubro de 2021 às 15h

Aulão LIFT: Inglês para professores - Myself and my community (A1.1 Unidade 1)

Data: 20 de outubro de 2021 às 15h

Aulão LIFT: Inglês para professores - Free time (A1.1 Unidade 2)

Data: 3 de novembro de 2021 às 15h

Aulão LIFT: Inglês para professores - Places and preferences (A1.1 Unidade 3)

Data: 17 de novembro de 2021 às 15h

Aulão LIFT: Inglês para professores - English around the world (A1.1 Unidade 4)

Data: 1º de dezembro de 2021 às 15h