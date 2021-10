Nobel de Física vai para estudos sobre sistemas físicos complexos

Os cientistas Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann e Giorgio Parisi conquistaram o Prêmio Nobel de Física por suas pesquisas que ajudaram a compreensão de sistemas físicos complexos, anunciou a Real Academia de Ciências da Suécia nesta terça-feira (5).

Concedido há mais de um século, o Prêmio Nobel tem valor equivalente a R$ 6,2 milhões (10 milhões de coroas suecas) a seus vencedores. No ano passado, os pesquisadores Roger Penrose, Reinhard Genzel e Andrea Ghez dividiram o Nobel de Física por suas descobertas sobre buracos negros.

Na segunda-feira (4), as descobertas de receptores para temperatura e tato renderam o Nobel de Medicina aos cientistas norte-americanos David Julius e Ardem Patapoutian. As premiações seguem até a próxima segunda-feira (11) com a consagração dos prêmios de Química, Literatura, Paz e Economia.