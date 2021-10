Enem: saiba quais erros evitar durante os estudos para a prova

Saber como estudar para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2021 é fundamental para obter um bom desempenho na prova. Neste ano as provas ocorrem de forma impressa e digital no mesmo dia, mas apesar das diferentes configurações, o planejamento dos estudos deve ser o mesmo.

O diretor pedagógico Jonas Stanley da Inspira Rede de Educadores avalia estratégias e dá dicas para que os participantes alcancem notas satisfatórias e evitem erros na hora de estudar. Com menos de dois meses, o Enem acontece nos dias 21 e 28 de novembro.

"Mais que uma prova de conhecimento, o Enem é uma prova de resistência", diz Stanley. "Diferente dos outros vestibulares, o exame traz um conteúdo aparentemente mais simples, porém com 90 questões a serem respondidas em 5 horas".

Para facilitar, o professor sugere que os participantes realizem simulados, refaçam provas anteriores no mesmo tempo e com as mesmas condições da prova durante os estudos. Para isso, ele orienta:

- Uso de máscara durante a realização dos simulados em casa;

- Uso de cadeira não muito confortável;

- Planejamento de pausas ao banheiro, que possam não comprometer seu tempo de prova;

- Tente cronograma o tempo de simulação sem o uso de relógio.

Faça os testes em casa com as provas anteriores. "Isso é importante para que o participante possa pegar o ritmo que a prova exige", explica.

Outra dica importante é a busca por ferramentas e aplicativos que possam ajudar durante o planejamento e a rotina de estudos. O professor chama a atenção para não estudar apenas as matérias que o estudante tem facilidade ou preferência.

"Fazer um cronograma com 'o que eu mais gosto' é um erro clássico de quem prepara sua própria rotina de estudos, seja pelo app ou seja em uma folha de papel", explica. "Na hora de estudar, o cronograma é fundamental. Ele ajuda a organizar melhor o tempo para preencher as questões e simulados, programar revisões, evitar confusões e até a procrastinação."

