Conheça sete vantagens que a leitura traz para a aprendizagem

O R7 perguntou a Ana Carolina Marques coordenadora pedagógica da educação fundamental do Criem Escola Bilíngue, quais são as vantagens que a leitura traz no processo de aprendizagem. A professora destacou sete habilidades que o hábito da leitura traz e os seus benefícios, "quanto maior o estímulo, melhor será o desenvolvimento da criança," observa. Veja os sete pontos:

1) Pensamento Crítico: ajuda no desenvolvimento pessoal e também incentiva uma postura curiosa e investigativa, aspectos fundamentais para o aprendizado. Sempre que uma opinião for emitida, vale estimular as criancas a questionarem o por quê daquilo e a tentarem argumentar

2) Produção e Interpretação Textual: o repertório interpretativo provém da leitura. Segundo Ana Carolina, a interpretação de textos envolve a capacidade de chegar a determinadas conclusões após a realização de uma leitura. Para a produção textual, vale destacar a pesquisa por variados temas e quem será o leitor do texto produzido



3) Resolução de Problemas: "o hábito da leitura estimula o estudante a refletir e a desenvolver a compreensão de problemas relacionados a vida pessoal e também em outras áreas do conhecimento, como matemática", explica Ana Marques

4) Repertorio Cultural e Criatividade: A leitura é fundamental na construção do saber. Segundo Ana Marques, a prática estimula a criatividade e a imaginação, aperfeiçoa ainda mais o repertório através do vocabulário



5) Mente Saudável: Ana Marques destaca que quem lê com frequência tem menos chances de desenvolver doenças degenerativas. Isso porque o cérebro também é beneficiado por exercícios que auxilia no trabalhar da mente

6) Facilidade com a ortografia: a leitura facilita no processo de aprendizagem, principalmente da escrita. "O processo de ensino é composto por muitos benefícios que sempre irá fazer parte do desenvolvimento daquela pessoa", diz a especialista