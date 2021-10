Twitter faz postagem brincando com a queda do Facebook

A conta oficial do Twitter no próprio Twitter brincou com a queda do serviço do Facebook, WhatsApp e Instagram nesta segunda-feira (4), situação que afentou países no mundo todo.

Como acontece todas as vezes que essas plataformas param de funcionar, os usuários correram para o Twitter para tentar descobrir o que estava acontecendo. Entre os brasileiros muitas postagens faziam piadas e brincadeiras sobre a instabilidade.

O Twitter, já considerando que estaria sendo acessado pela grande maioria dos usuários das plataformas da concorrência, fez uma publicação dizendo: "Olá literalmente para todos".

hello literally everyone — Twitter (@Twitter) October 4, 2021

Em pouco mais de duas horas, a brincadeira rendeu mais de 300 mil repostagens 1,6 milhão de curtidas. Os comentários dos seguidores seguem uma linha bem-humorada, apesar das dificuldades enfrentadas desde o meio-dia.

Até mesmo o WhatsApp e o Facebook usaram seus perfis no Twitter para publicar um aviso de que estavam apurando o ocorrido, se desculpar e tentar tranquilizar a todos de que o serviço voltaria a funcionar em breve.