WhatsApp, Instagram e Facebook estão fora do ar nesta segunda-feira (4). Segundo o Down Detector, plataforma que monitora o funcionamento de serviços digitais, as reclamações de usuários começaram por volta do meio-dia.

Ainda não há informações oficiais sobre o que aconteceu para ocorrer essa instabilidade. Enquanto isso, usuários usam o Twitter para tentar descobrir o que está acontecendo.