Unicamp oferece bolsas para projetos de mestrado internacional

A Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) está com as inscrições abertas para a 2ª edição de bolsas de mestrado DeepMind nas áreas de Inteligência Artificial ou Aprendizado de Máquina.

Realizada em parceria com o BIOS (Brazilian Institute of Data Science da Unicamp), as bolsas terão duração máxima de dois anos e o valor total de US$ 17.685. As inscrições devem ser realizadas até o dia 20 de dezembro através do formulário online no site da BIOS.

Podem se candidatar estudantes regulares do mestrado acadêmico da Unicamp que ingressaram no segundo semestre de 2021 ou que esperam ingressar no primeiro semestre de 2022. Os participantes devem possuir vínculo a programas de pós-graduação das unidades parceiras do BI0S: Cepagri, CLE, FCA, FCM, Feagri, FEEC, FT, IC, IE, IFGW e IMECC.

São oferecidas três bolsas direcionadas a estudantes de grupos sub-representados (mulheres, pessoas de baixa renda ou que se identificam como negros). Os projetos de pesquisa devem abordar, necessariamente, temas ligados à Inteligência Artificial ou ao Aprendizado de Máquina, e devem ser supervisionados ou co-supervisionados por professores membros do BI0S.

As bolsas de estudos serão alocadas da seguinte forma: valor anual da bolsa de mestrado de US$ 7 mil, auxílio para a participação em conferências acadêmicas na área de Aprendizado de Máquina de no valor de US$ 2.185 e auxílio para a aquisição de equipamentos para o desenvolvimento da pesquisa no valor de US$ 1.500. Durante o período da pesquisa, os candidatos selecionados também vão receber o apoio de um mentor da DeepMind.

A seleção se baseará em requisitos estabelecidos pela chamada: diversidade étnico-racial e de gênero, com prioridade a estudantes de grupos sub-representados, aderência do tema de pesquisa às áreas de Inteligência Artificial ou Aprendizado de Máquina e relação do tema escolhido com a atuação do orientador indicado pelo candidato.

Todo comunicado será realizado por meio de mensagens enviadas aos e-mails indicados pelos participantes no processo de inscrição.

Cronograma:

-20 de dezembro de 2021: prazo final para envio das candidaturas

-10 de janeiro de 2022: divulgação dos convocados e cronograma dos processos de seleção

-De 17 a 21 de janeiro de 2022: avaliação das candidaturas

-1º de fevereiro de 2022: divulgação das candidaturas aprovadas para bolsa

-1º de março de 2022: início da vigência de bolsa de estudo DeepMind