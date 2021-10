Recuo do índice de desemprego e Prevent Senior marcam a semana

Em depoimento à CPI da Covid-19, no Senado, o empresário Luciano Hang confirmou que tem contas bancárias no exterior, “duas ou três”, mas negou financiar a disseminação de fake news, em particular em temas ligados à pandemia do novo coronavírus. O empresário afirmou que soube pela própria comissão que no atestado de óbito de sua mãe não constava a infecção pelo vírus. Segundo Hang, em seguida ele procurou a Prevent Senior

Em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19, a advogada Bruna Morato, que representa 12 médicos da operadora Prevent Senior, afirmou na terça-feira (28) que ouviu relatos de que plantonistas eram obrigados a prescrever o "kit Covid", senão seriam demitidos. O kit é composto de medicamentos ineficazes no combate à doença, como cloroquina e ivermectina, amplamente difundidos por figuras do governo, entre elas o presidente da República, Jair Bolsonaro

Uma perseguição policial deixou seis pessoas feridas após um acidente de trânsito na avenida Abraão de Morais, próximo a rua General Chagas Santos, sentido centro, na Vila da Saúde, zona sul de São Paulo, por volta das 4h58 desta sexta-feira (1º). Ao menos uma pessoa foi presa

A Câmara Municipal de São Paulo aprovou nesta quinta-feira (30) a instalação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar a operadora de saúde Prevent Senior por supostos crimes cometidos no tratamento de pacientes infectados com covid-19



Três homens foram detidos após tentarem sequestrar um casal e, em seguida, manterem um empresário em seu carro para fazer transferências bancárias. O primeiro crime ocorreu em frente a uma unidade de saúde, na rua Amadeu da Silva Samelo, na região do Campo Limpo, zona Sul de São Paulo, por volta de 19h desta quarta-feira (29)



Um ônibus foi incendiado na avenida Washington Luís, próximo ao Aeroporto de Congonhas, em Campo Grande, zona sul de São Paulo, na noite da terça-feira (28). O veículo explodiu três dias após uma chacina deixar três vítimas na Favela Alba, também localizada na zona sul da capital

As ocorrências de estupro e de extorsão mediante sequestro no estado de São Paulo cresceram nos primeiros seis meses de 2021 em relação ao mesmo período do ano passado. Por outro lado, o número de outras seis categorias de crimes violentos caiu na região, assim como o de mortes causadas por policiais. O aumento também foi visto nos casos de violência contra a mulher. O número de homicídios e feminicídios (quando a vítima morre por ser mulher) cresceu 2,6% no estado (201 casos). Já o de agressões intencionais subiu 5,4% e chegou a 25.366 ocorrências

A estudante de direito Andressa Lustosa compartilhou em suas redes sociais, na última segunda-feira (27), sua revolta ao ter sido assediada por um homem enquanto andava de bicicleta em Palmas, no estado do Paraná. "Nós, mulheres, não temos um minuto de paz. Saio de casa para andar de bicicleta e volto toda machucada por uma atitude covarde dessas", relatou a estudante

O carro de uma concessionária na avenida Rio Branco, em Santa Cecília, na zona oeste da capital paulista, despencou do terceiro andar da loja e atingiu duas funcionárias por volta das 9h20 desta segunda-feira (27). O motorista do veículo também ficou ferido. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele foi dirigir o carro dentro da concessionária quando o veículo acabou caindo no térreo

A Seduc-SP (Secretaria de Educação do Estado de São Paulo) alterou a resolução do PRR (Projeto de Reforço e Recuperação) para permitir a atuação de professores da educação básica I (PEB 1) para apoiar as aulas de reforço e recuperação de Língua Portuguesa e Matemática nas turmas do 6º ano. A iniciativa objetiva colaborar na redução do impacto da pandemia no processo de ensino aos estudantes, especialmente com relação à alfabetização e ao letramento matemático, e suprir demais carências nesta etapa de transição.

Covid impactou a educação de 5,5 milhões de crianças no país, diz ONU. Estudo mostra que ao menos 147 países fecharam escolas por causa da pandemia, o que representaria mais de 1,4 bilhão de alunos afetados, ou cerca de 86% da população estudantil mundial.Na última sexta-feira (24), o Itaú Social apresentou uma pesquisa que aponta que crianças mais ricas estudam 7 mil horas a mais que as mais pobres. — o período equivale a 7,9 anos de uma escola regular

O Inep divulgou na última segunda-feira (27) o número de inscritos que tiveram uma nova oportunidade de realizar a edição do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2021.Foram registradas 280.145 inscrições de isentos que não compareceram ao Enem 2020. A nova chance foi concedida por meio de edital complementar do Enem 2021 impresso, publicado no DOU (Diário Oficial da União) no dia 14 de setembro

O MEC (Ministério da Educação) divulgou uma pesquisa na última terça-feira (28) sobre o processo de implantação dos diplomas digitais pelas instituições de ensino brasileiras. O prazo para a implantação termina no dia 31 de dezembro deste ano. Esse estudo foi conduzido pela SESu (Secretaria de educação Superior) do MEC no mês de agosto e apontou que já foram emitidos 15.271 diplomas digitais emitidos até agosto deste ano

O desemprego no Brasil recuou no trimestre encerrado em julho, mas ainda aflige 13,7% da população, o equivalente a 14,1 milhões de brasileiros, segundo a Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)

O Brasil abriu 372.265 vagas formais de trabalho agosto, de acordo com dados do Caged (Cadastro-Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho. Apesar de positivo, o oitavo mês consecutivo com mais contratações do que demissões foi também marcado pela queda dos salários no pior momento da inflação



Um homem atirou um ovo no presidente da França, Emmanuel Macron, na última segunda-feira (27), nos corredores de um congresso internacional para profissionais de restauração realizado em Lyon, no sudeste do país. O ovo atingiu as costas do presidente francês, embora não tenha chegado a se quebrar. O autor do "disparo" foi retirado do local e algemado em outra sala



Até 90% dos postos de combustível do Reino Unido ficaram secos na última segunda-feira (27) depois que episódios de compra impulsiva aprofundaram uma crise na cadeia de abastecimento, provocada em parte por falta de caminhoneiros. A situação, segundo varejistas, pode abalar a quinta maior economia do mundo



A lava expelida pelo vulcão Cumbre Vieja, na ilha espanhola La Palma, que entrou em erupção há cerca de duas semanas, chegou ao mar das Ilhas Canárias na noite da última terça-feira (28), anunciou o Involcan (Instituto Vulcanológico das Canàrias). O momento, esperado há dias, gera inquietação porque o contato da lava a mais de 1.000 graus centígrados com o mar poderia provocar explosões, ondas de água fervente e inclusive tóxicas, segundo o site do USGS (Serviço Geológico dos Estados Unidos)



A Vale informou na última quarta-feira (29) que todos os 39 operários que foram soterrados depois que um acidente ocorreu na mina de Totten, a cerca de 400 km ao norte de Toronto, no Canadá, foram resgatados. Os trabalhadores estavam presos na mina desde o último domingo (26), quando a pá de uma escavadeira que estava sendo transportada para o local se rompeu

O chefe de Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, general Mark Milley, admitiu na última quarta-feira (29) que o país perdeu a guerra de 20 anos no Afeganistão. "Está claro, é óbvio para todos nós, que a guerra no Afeganistão não terminou nos termos que queríamos, com os talibãs no poder em Cabul", admitiu o militar aos congressistas norte-americanos



A imprensa estatal da Coreia do Norte confirmou na noite da última quinta-feira (30), manhã de sexta-feira (1º) na Ásia, a realização de testes militares com um novo míssil antiaéreo. De acordo com os norte-coreanos, a arma foi recém-desenvolvida pelo país



Os brasileiros vacinados contra a Covid-19 poderão entrar na Argentina a partir desta sexta-feira (1º), após as fronteiras do país terem estado fechadas desde março de 2020 devido à pandemia. Turistas devem cumprir protocolo que exige a carteira de vacinação e um teste PCR negativo com 72 horas de antecedência

A Amazon apresentou na última terça-feira (28) um robô equipado com microfones e câmeras que os usuários podem utilizar para monitorar a segurança de suas casas, um dispositivo que transforma "ficção científica em realidade", nas palavras de um dos responsáveis pelo projeto



O pica-pau-bico-de-marfim foi declarado extinto pelo Serviço de Peixes e Vida Selvagem dos Estados Unidos na última quarta-feira (29), noticiou a mídia americana. A espécie com penas vermelhas na cabeça foi a inspiração para os criadores do desenho animado Pica-Pau na década de 1940