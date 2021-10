Investimentos públicos e privados são tema de diálogo com secretário de Planejamento, Governança e Gestão em evento do Lide

O secretário de Planejamento, Governança e Gestão, Claudio Gastal, participou de café da manhã promovido pelo Lide RS – Grupo de Líderes Empresariais. Representando o governador Eduardo Leite, Gastal dialogou com empresários e autoridades sobre os investimentos públicos e privados.



"Temos a satisfação de participar de uma arena como esta e ouvir de empresários que o Estado está diferente. Está mais fácil, mais organizado, com mais diálogo produtivo e com muito mais segurança para o empreendedor", disse Gastal no encontro realizado na manhã da quinta-feira (30/9).

Na abertura do evento, o presidente do Lide RS, Eduardo Fernandez, destacou que as reformas feitas pelo Estado estão colocando novamente o RS no radar dos grandes empresários.