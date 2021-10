Fuvest: hoje é o último dia de inscrição para o vestibular 2022

As inscrições para o vestibular 2022 da Fuvest (Fundação Universitária para o Vestibular) terminam nesta sexta-feira (1º) para quem busca uma vaga na USP (Universidade de São Paulo). Os estudantes devem acessar o site da Fundação até o meio-dia para concluírem a inscrição. O valor da taxa é de R$ 182.

Para o processo seletivo 2022 a USP oferece 8.211 vagas. Sendo 4.954 destinadas aos candidatos na modalidade Ampla Concorrência, 2.169 vagas para os egressos de escolas públicas (Modalidade EP), e 1.088 aos participantes pretos, pardos e indígenas egressos de escolas públicas (EP/PPI).

A primeira fase das provas está marcada para 12 de dezembro de 2021, com questões de múltipla escolha de conhecimentos gerais. Os aprovados farão a segunda fase no dia 16 de janeiro de 2022 uma prova de português e a redação. No dia 17 de janeiro, a prova será das disciplinas específicas de acordo com a carreira escolhida.

A lista com os nomes dos convocados na primeira chamada será publicada no dia 11 de fevereiro de 2022.