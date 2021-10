Conheça os diferentes jeitos de aprender e memorizar a matéria

Aprendizado e memória caminham juntos. O R7 ouviu especialistas para identificar as diferentes maneiras que cada uma tem de aprender e guardar o conteúdo estudado. Veja as dicas e saiba como estudar.

Cleonice Martini, coordenadora pedagógica do ensino médio no Colégio Mary Ward, explica que "a aprendizagem e a memória são processos intimamente relacionados: a aprendizagem é a aquisição de conhecimentos e a memória é o processo pelo qual esses conhecimentos são codificados, armazenados, é a retenção do aprendizado."

A coordenadora destaca que existem vários tipos de memória como a sensorial, de trabalho, a de curto e a de longo prazo:

Sensorial: registra imagens, sons e outras experiências sensoriais recentes;

Trabalho: capacidade do cérebro de manter uma quantidade limitada de informações disponíveis por tempo suficiente para usá-las; (alguns especialistas a chamam de memória de curto prazo);

Curto Prazo: guarda informações por minutos, segundos ou até horas. São informações necessárias àquele momento;

Longo Prazo: é considerada uma biblioteca, onde as informações são classificadas, catalogadas e arquivadas;

A professora, Thereza Camporesi, Coordenadora Pedagógica do Ensino Médio no Colégio Mary Ward, observa que "na verdade, as técnicas de memorização funcionam quando o(a) estudante se apropria dos conteúdos e usa recursos para não esquecê-los na hora de uma avaliação, por exemplo."

Assim como a memória, o processo de aprendizagem varia de pessoa para pessoa. Thereza reforça que "cada indivíduo tem um jeito próprio de aprender e o autoconhecimento faz toda a diferença na hora de perceber quais são as técnicas de estudo que mais combinam com o seu perfil." Para ela, a aprendizagem pode ser dividida da seguinte maneira:

Espacial: os estímulos visuais são essenciais para a absorção dos conteúdos;

Físico-Cinestésica: aprendizagem ligada diretamente à atividade corporal do estudante, o aprendizado acontece com a prática;

Interpessoal: a inteligência interpessoal tem a ver com a interação com outras pessoas, a habilidade de lidar com elas, entendendo suas intenções e aspirações. Grupos de estudo facilitam a aprendizagem;

Intrapessoal: estudantes que se saem melhor em atividades individuais;

Linguística: proporciona uma maior inclinação para se expressar tanto na língua escrita quanto na oral;

Lógico-Matemática: estudantes que apresentam esse tipo de aprendizagem demonstram grande facilidade para lidar com os números e pela presença do raciocínio lógico;

Musical: típica dos músicos e poetas, é a aptidão para produzir, apreciar e absorver melodias e ritmos. Estudantes com essa habilidade têm uma audição apurada para compreender textos, principalmente na forma verbalizada.