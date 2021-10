Liga Europa: West Ham supera o Rapid Vienna por 2 a 0

O West Ham United (Inglaterra) garantiu sua segunda vitória na Liga Europa com gols de Declan Rice e Said Benrahma, sacramentando o 2 a 0 sobre o Rapid Vienna (Áustria), enquanto o Leicester City (Inglaterra) sofreu uma derrota por 1 a 0 para o Legia Varsóvia (Polônia) nesta quinta-feira (30).

Já o líder do campeonato italiano Napoli (Itália) surpreendeu e perdeu para o Spartak Moscou (Rússia) por 3 a 2, enquanto o Celtic (Escócia), vencedor da Copa Europeia de 1967, foi humilhado em casa por 4 a 0 pelo Bayer Leverkusen (Alemanha).

O Olympique de Marselha (França) empatou sem gols em casa com o Galatasaray (Turquia), mas a partida ficou marcada por uma suspensão do jogo por oito minutos no primeiro tempo, após uma confusão entre as torcidas rivais, que trocaram disparos de fogos de artifício.

Com o resultado, o West Ham fica no topo do grupo H, com seis pontos, três a frente do Dinamo Zagreb (Croácia), que bateu o Genk (Bélgica) fora de casa por 3 a 0 com dois gols de Bruno Petkovic.

O Legia é o surpreendente líder do grupo C, com seis pontos após um gol de Mahir Emreli afundar o Leicester.

O Spartak, o segundo com três pontos, lutou pela virada após tomar um gol com 11 segundos de jogo, após um erro grotesco de Aleksandr Maksimenko permitir que Eljif Elmas colocasse o Napoli na frente.

O Leicester e o Napoli conquistaram apenas um ponto após dois jogos disputados.