Secretário Danrlei entrega ao governador o Plano Estadual do Esporte e Lazer

O governador Eduardo Leite recebeu, na tarde desta quinta-feira (30/9), no Palácio Piratini, o Plano Estadual do Esporte e Lazer, entregue pelo secretário do Esporte e Lazer, Danrlei de Deus. Com o objetivo de traçar metas e diretrizes para os próximos 10 anos na área esportiva do Estado, a proposta será encaminhada como projeto de lei à Assembleia Legislativa nesta sexta-feira (1°/10).

O governador destacou a importância de um planejamento bem estruturado para o esporte. “É um mecanismo para que possamos ter uma política pública consolidada em lei, que atravesse governos e nos faça avançar em todas as frentes relacionadas ao esporte, da promoção da inserção social e de hábitos saudáveis ao esporte de alto rendimento e incentivos para atletas, que cumprem a função relevante de inspirar a nossa juventude”, disse o governador.

O projeto foi elaborado pela Secretaria do Esporte e Lazer (Sel), com ações focadas em educação, inclusão, saúde, lazer, rendimento e alto rendimento, e foi elaborada a partir das conferências regionais (iniciadas em julho) e da Conferência Estadual do Esporte e Lazer, em agosto de 2021, quando foram apresentadas as demandas no segmento esportivo de cada região do RS. A partir dessas sugestões foi formatada uma minuta, que foi aprovada pelo Conselho Estadual de Esporte do RS (Ceers).

O secretário Danrlei destacou como os principais pilares do plano a valorização do profissional de Educação Física como ministrante das práticas esportivas, viabilizando a iniciação esportiva com qualidade; o investimento em estruturas escolares, de forma a fomentar a prática do esporte desde a base; e o foco na saúde e no lazer, de maneira a proporcionar à sociedade locais públicos que possam ser utilizados com segurança para a prática esportiva. “Foi um plano construído a muitas mãos e que atende às necessidades de todas as regiões do nosso Estado e, sobretudo, atende às demandas das entidades esportivas gaúchas. Será um marco extremamente importante na história do esporte no Rio Grande do Sul”, disse o secretário.

O documento também prevê a possibilidade de que 80% dos alunos da educação básica estejam matriculados em escolas com acesso à infraestrutura esportiva e que pratiquem atividade física ao menos três vezes por semana. Outra proposta é a de que todas as novas escolas construídas tenham, no mínimo, uma quadra poliesportiva e que sejam destinadas verbas para academias ao ar livre, pistas de caminhada e ginásios esportivos. A inclusão se faz presente nas cinco diretrizes existentes no plano, desde ter uma cadeira no Conselho Estadual do Esporte e Conselho Municipal do Esporte até ações de acessibilidade aos espaços públicos destinados à prática esportiva.