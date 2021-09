MEC lança 2ª edição de curso para professores bilíngues de surdos

O MEC (Ministério da Educação), em parceria com o governo federal e a UFCA (Universidade Federal do Cariri), promovem a 2ª edição do Curso de Formação de Professores Bilíngues para Surdos. A previsão é de que as aulas tenham início ainda neste ano em 10 de novembro e terminem no dia 31 de março de 2022.

O objetivo é qualificar a formação de profissionais da educação envolvidos no ensino de estudantes surdos, além de abordar e debater a respeito de temas relacionados às políticas e legislações brasileiras, currículo escolar bilíngue, pedagogia surda, entre outros. Os interessados podem se inscrever a partir da próxima segunda-feira (4) no site pelo formulário online.

A formação será realizada na modalidade de EAD (Educação a Distância) com carga horaria de 90 horas. O curso estará disponível tanto para professores que atuam na rede pública como para professores que atuam na rede privada, desde que sejam profissionais que trabalhem na área de educação de surdos.