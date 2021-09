Unicamp promove feira cultural de livros online e gratuita

A Editora da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) promove a Feira Virtual Cultural, que tem como tema Livros à mancheia. O Evento acontece a partir da próxima terça-feira (5) e vai até o dia 7 de outubro no canal do Youtube da Editora da Unicamp. Toda a programação será online e gratuita.

O objetivo da feira é ampliar os conhecimentos dos leitores e promover o estímulo à leitura. Todos os participantes terão a oportunidade de adquirir livros com valores acessíveis e também o acesso gratuito a toda a programação cultural.

São três dias de eventos com rodas de conversa, lives, recital e participações de diversos escritores.

Programação

-Dia 5 às 9h (Abertura)

"Que tipo de conhecimento é adquirido ao ler um livro?" com Edwiges Maria Morato.

-Dia 5 às 9h15 - Vídeo Depoimento

"Como eu me tornei leitor?".

-Dia 5 às 17h30 - Live de Lançamento

Livro "A ascensão da levedura" com Nicholas Money e Andreas Gomber.

-Dia 6 às 12h30 - Live de Lançamento

Livro "Fascismo e grande capital" com Armando Boito.

-Dia 6 às 17h - Roda de Conversa

"Leitura, acesso e cultura do livro a partir dos índices atuais que temos sobre a experiência de letramento e sobre os leitores no contexto brasileiro"

Mediação: Márcia Mendonça

Com participação de Ana Lúcia Guedes Pinto, Marcos Lopes, Cláudia Beatriz de C. Nascimento Ometto, Dirce Zan.

-Dia 7 às 12h30 - Live de Lançamento

Livro "Narrativas de (re)existência" com Amilcar Pereira, Flávia Oliveira e Sidney Chalhoub.

Dia 7 às 17h - Recital

Leitura e música