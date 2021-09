Imposto de Renda: 869 mil brasileiros ficaram na malha fina

A Receita Federal divulgou nesta quinta-feira (30) que 869.302 contribuintes ficaram com a declaração do IR (Imposto de Renda) na malha fina, 2,4% do total de 36.868.780 entregues neste ano.

Segundo o órgão, a maior parte, 666.647 (76,7%), são declarações com imposto a restituir, Outras 181.992 (20,9%) do total com problemas têm valores a pagar. Com saldo zero com a Receita estão 20.663 (2,4%).

Os principais motivos para os contribuintes terem caído na malha fina são:

- 41,4% - omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual;

- 30,9% - erros nas deduções da base de cálculo;

- 20% - divergências no valor de IRRF entre o que consta em Dirf e o que foi declarado pela pessoa física;