Saúde além do esporte: bem-estar físico, mental e social

Quando se pensa em esporte, os benefícios à saúde são a primeira coisa que vem à mente. Mas a prática esportiva vai muito além de proporcionar uma vida saudável fisicamente. Ela contribui para o desenvolvimento humano, transmissão de valores e serve como instrumento de socialização entre pessoas de diferentes classes sociais, religiões, gêneros e tantas outras mais.

Um exemplo claro é sua importância no processo de retirada de dezenas de jovens das ruas ou das drogas e no combate à violência, colaborando para a construção de uma sociedade mais segura, harmoniosa e com perspectiva de futuro melhor.

É por esse e inúmeros outros motivos que é comum encontrar centenas de espaços esportivos, sejam eles públicos (escolas, parques, praças) ou privados (clubes, academias, complexos esportivos, escolinhas de esportes), espalhados em qualquer cidade.

Abaixo, listamos os principais benefícios do esporte para a saúde física, mental e social.

Benefícios para a saúde física

A prática de esportes contribui com um bom condicionamento físico e muscular, melhora a flexibilidade dos membros e fortalece os ossos. Além disso, eleva a qualidade de vida e ajuda a prevenir ou combater a obesidade, diabetes, hipertensão e até doenças neurológicas.

A atividade física também é uma maneira de perder peso de forma saudável e combater a obesidade, doença que já afeta 96 milhões de pessoas, ou 60,3% da população adulta do Brasil segundo a PNS (Pesquisa Nacional de Saúde) do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em conjunto com o Ministério da Saúde. O esforço físico gerado pelo esporte estimula o corpo a trabalhar de forma mais intensa, queimando calorias e gorduras.

Benefícios para a saúde mental

Os benefícios do esporte para a mente vão desde a melhora da autoconfiança até o combate à depressão, pois melhora o humor, a autoestima, reduz o estresse e eleva o nível de concentração.

Isso vale muito para o ambiente profissional. As empresas já perceberam essa relação benéfica entre a prática esportiva e o aumento da produtividade/ganho de seus funcionários. Por isso, grande parte delas investe em espaços ou firma parcerias com academias para que seus colaboradores se exercitem antes ou após o expediente de trabalho. O estímulo às funções cognitivas e raciocínio lógico deve ocorrer em pessoas de todas as idades.

Benefícios para a sociedade

Pelo lado social, o esporte tem a capacidade de desenvolver o espírito de equipe, liderança, inteligência para a tomada de decisões e a competitividade sadia para a construção de uma pessoa forte, preparada para as adversidades da vida.

É por meio das atividades físicas que as pessoas se socializam, interagem umas com as outras e criam ciclos fortes de amizades, independente da classe social, cor, gênero ou religião.

