Biblioteca da USP lança projetos sobre Semana de Arte Moderna

A BBM (Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin) da USP (Universidade de São Paulo) celebra na tarde (14h30) desta quinta-feira (30) o lançamento do Projeto 3x22 na escola e do Portal 3x22. O evento será transmitido ao vivo no canal do YouTube da BBM conforme divulgou o Jornal da USP.

O projeto foi constituído no intuito de estimular reflexão e oferecer conteúdo em torno do bicentenário da Independência do Brasil, do centenário da Semana de Arte Moderna e dos desafios do tempo contemporâneo (1822-1922-2022).

Para atender as demandas do novo currículo do Ensino Médio, a BBM criou o projeto 3x22 na escola, que contará com uma grande variedade de material didático interdisciplinar formado a partir de temas centrais, como cidadania, meio-ambiente, desigualdade e educação do Brasil.

Já no Portal 3x22 será possível a consulta de: boletins com matérias e entrevistas que exploram temáticas produzidas por meio do confronto das temporalidades do projeto; Kits didáticos que oferecem material para debater temas que não estão presentes nos currículos de Ensino Médio e Fundamental; Posts temáticos com 200 livros para pensar o Brasil; Publicações resultantes do concurso de teses e dissertações sobre o bicentenário da Independência e o centenário da Semana de Arte Moderna.

Com isso professores e estudantes terão acesso aos materiais didáticos que não estão presentes nos currículos de ensino médio e fundamental, por meio dos Kits Didáticos produzidos em parceria com o Lemad (Laboratório de Ensino e Material Didático) do FFLCH (Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas) da USP.