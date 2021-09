EUA revogam vistos de investigados por tráfico de animais do Brasil

O Governo do Brasil anunciou nesta quarta-feira (29) que as autoridades norte-americanas revogaram o visto de pessoas investigadas por tráfico de animais brasileiros aos Estados Unidos. A medida tem como objetivo reduzir a exportação ilegal de espécies selvagens, grande parte destas em risco de extinção

Em comunicado, as autoridades brasileiras informaram que esta medida foi resultado de uma investigação comandada pela FWS (sigla em inglês para Serviço de Pesca e Vida Selvagem, em tradução livre), DNR (sigla em inglês para Departamento de Recursos Naturais) de Maryland, além da Polícia Federal do Brasil.

As investigações, que tiveram início no começo deste ano, são classificadas pelas autoridades dos países como “um aspecto importante no combate ao comércio ilegal” de espécies raras e ameaçadas de extinção.

Além das medidas de conservação ambiental, o controle no tráfego de espécies nativas também tem implicações na saúde humana e no controle de pragas e bactérias que não-naturais de outras regiões.

Em nota, Brasília informou que medidas como esta tornam mais difícil para indivíduos e organizações o contrabando de vida selvagem e de madeira.