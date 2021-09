R7 é indicado ao Prêmio Caboré na categoria Veículo de Comunicação

O Portal R7 foi indicado ao “Prêmio Caboré” na categoria "Veículo de Comunicação – Produtor de Conteúdo". A indicação foi anunciada nesta quarta-feira (29) em uma live promovida pelo Meio&Mensagem. O Prêmio Caboré é a maior premiação da indústria de comunicação no país, que consagra os principais profissionais e empresas que contribuem com a área.

A premiação reconhece os profissionais e empresas cujos trabalhos vêm se destacando nas áreas de publicidade, marketing e mídia, sobretudo neste contexto desafiador após a pandemia. O Portal R7 se destacou com a cobertura do combate à covid-19, a ferramenta Vacinômetro para acompanhar a vacinação pelo país, além de uma equipe de jornalistas, blogueiros e colunistas trazendo as principais notícias e bastidores da política, economia e da vida em sociedade.

Também em 2021 estreou a redação do R7 Brasília com mais 30 profissionais para trazer informações do que mexe com a vida do brasileiro. Notícias exclusivas dos bastidores do poder, furos de reportagem e muito mais.

A cerimônia de premiação do Caboré acontecerá no dia 6 de dezembro, no Clube Monte Líbano, em São Paulo.

Já foram indicados três candidatos em sete categorias: Dirigente da Indústria, Veículo de Comunicação – Produtor de Conteúdo, Profissional de Planejamento, Produção, Profissional de Criação e Anunciante. Os concorrentes de outras sete categorias serão revelados nesta quinta-feira.

Veja, abaixo, os indicados das sete primeiras categorias (em ordem alfabética):

Veículo de Comunicação – Produtor de Conteúdo

Porta dos Fundos

R7

SBT

Dirigente da Indústria da Comunicação

Eduardo Simon (Galeria)

Fatima Pissarra (Mynd)

Sergio Gordilho (Africa)

Profissional de Criação

Benjamin Yung, o “BJ” (DPZ&T)

Felipe Silva (Gana)

Mariana Sá (WMcCann)

Produção

Endemol Shine Brasil

Iconoclast

Stink

Profissional de Planejamento

Agatha Kim (BETC/Havas)

Gabriela Rodrigues (Soko)

Sumara Osorio (VMLY&R)

Profissional de Inovação

Gian Martinez (Winnin)

Helisson Lemos (Via)

Samantha Almeida (Twitter Next)

Anunciante

Avon

iFood

Vivo