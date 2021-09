Unifesp divulga resultado de pedido de isenção para o vestibular

A Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) divulgou nesta quarta-feira (29) o resultado dos pedidos de isenção do pagamento de taxa do vestibular 2022. Os interessados devem acessar o site da instituição para conferir a lista.

O prazo para os pedidos de recurso começa às 16h do dia 4 de outubro e vai até as 17h do dia 6 de outubro. O resultado será divulgado no dia 14 de outubro.

As inscrições para o vestibular vão de 18 de outubro a 26 de novembro e as provas complementares serão realizadas nos dias 20 e 21 de janeiro de 2022.

A Unifesp adota para alguns cursos o sistema de vestibular misto, uma modalidade que utiliza a nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) somada às provas complementares.