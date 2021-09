Inflação na porta de fábrica sobe 1,86% em agosto

A alta disseminada em todas as 24 atividades industriais fez a inflação na porta de fábrica saltar 1,86% em agosto, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira (29) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A alta disseminada só havia sido registrada uma única vez pelo IPP (Índice de Preços ao Produtor), em agosto de 2020. O indicador mede a variação dos preços praticados sem impostos e frete.

Com a variação, o indicador acumula alta de 23,55% neste ano e, em 12 meses, de 33,08%. Para Manuel Souza Neto, gerente do IPP, a valorização dos preços é resultado da demanda aquecida do comércio internacional e da desvalorização do real.

"O movimento dos preços do minério de ferro e do óleo bruto do petróleo, por exemplo, afeta de forma quase direta os setores de químicos, de refino e de metalurgia. No setor alimentício, as exportações de commodities, como soja e milho, pressionam para cima os custos das rações para animais e, por consequência, das carnes", avalia ele.