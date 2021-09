Idoso pode escolher vacina da terceira dose? Veja mais dúvidas

Os idosos podem escolher qual vacina tomar? Segundo Tetila, as vacinas aplicadas como reforço são definidas pelo Ministério da Saúde, e não é possível escolher o imunizante que será aplicado. “Por meio de Notas Técnicas específicas, o Ministério da Saúde define as diretrizes a serem seguidas pelos municípios, e não há como realizar escolha sobre qual vacina tomar”, explica

Caso esteja no grupo que pode tomar a terceira dose, mas ainda não completou 6 meses desde a imunização, é possível tomar a vacina? A aplicação do reforço só pode ser feita após seis meses da imunização completa. O PNI indica esperar o período determinado e, a partir daí, ir a um posto de saúde para aplicar mais uma dose da vacina contra a Covid

Por que o Ministério da Saúde priorizou a Pfizer para a terceira dose?

Por conta de grande parte dos idosos ter recebido a CoronaVac, Tetila explica que a variação das vacinas aplicadas pode trazer boa resposta imune.

“Um estudo avaliou o emprego da terceira dose com imunização heteróloga, com vacinas diferentes, e homóloga, com a mesma vacina, e recebeu boa resposta imune do reforço com a aplicação de vacinas distintas. Como a CoronaVac, aplicada em boa parte dos idosos, é de vírus inativado, a imunização de vetor viral (Astrazeneca e Janssen) ou RNA mensageiro (Pfizer), tem-se como recomendação técnica a preferência da dose de reforço ser esta”, pontua