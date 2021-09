Presidente da Record TV visita o presidente do TRF4, no RS

Na tarde desta terça-feira (28), o presidente da Record TV, Luiz Cláudio Costa, esteve com o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), desembargador Ricardo Teixeira do Valle Pereira, no gabinete.

Durante o encontro, Luiz Cláudio expressou o interesse em reforçar a relação e a comunicação entre as instituições, visando ao bem comum e à transparência, definindo o TRF4 como um tribunal de altíssima relevância no cenário nacional.

“A pandemia demonstrou duas coisas: o valor do nossos Sistema Único de Saúde – SUS – e a capacidade das nossas telecomunicações”, afirmou o presidente da Record TV, elogiando a possibilidade dos julgamentos virtuais que mantiveram o Judiciário em pleno funcionamento.

Valle Pereira ressaltou que a interlocução é o melhor caminho.

“É importante que haja diálogo e transparência com representantes da sociedade civil, sendo a imprensa parte relevante”, pontuou o magistrado.

Participaram também da reunião, o presidente e o diretor de redação do jornal Correio do Povo, Sidney Costa e Telmo Flor, respectivamente, e o diretor institucional da Igreja Universal Vitor Paulo Araújo dos Santos.