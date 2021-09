Unesp divulga resultado de pedidos de isenção da taxa do vestibular

A Unesp (Universidade Estadual Paulista) divulgou na última segunda-feira (27), o resultado dos pedidos de isenção e redução de 50% da taxa do vestibular 2022, do qual o valor integral é de R$ 180. As inscrições continuam abertas até a próxima quinta-feira (7) na página da Vunesp (Fundação para Vestibular).

Os participantes podem consultar a listagem no site da Unesp (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho) e da Vunesp. Os candidatos com pedidos de isenção aceitos já estão automaticamente inscritos para o exame. Os contemplados com a redução de 50% da taxa deverão efetuar o pagamento de R$ 90.

Nesta edição a Fundação Vunesp oferece 7.690 vagas em 24 cidades e ainda a chance de redução de 75% no valor da inscrição para estudantes matriculados no último ano do ensino médio da rede pública estadual paulista. Estes candidatos pagarão R$ 45 e têm o mesmo prazo dos pagantes de taxa integral.

O Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública destina 50% das vagas de cada curso de graduação da Unesp para alunos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escola pública, sendo que 35% das vagas desse sistema são destinadas aos candidatos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas.

Processo Seletivo 2022

A primeira fase do processo seletivo da Unesp 2022 será realizada nos dias 14 e 15 de novembro deste ano. O primeiro dia será para os candidatos de cursos da área de biológicas e segundo dia reservado a vestibulandos das carreiras de exatas e humanidades, além dos treineiros.

A segunda fase será aplicada em 19 de dezembro de 2021 para todos os cursos. O resultado será divulgado no dia 27 de janeiro de 2022.

Vagas por cidades

- Araçatuba (140 vagas).

- Araraquara (855).

- Assis (405).

- Bauru (1.085).

- Botucatu (600).

- Dracena (80).

- Franca (410).

- Guaratinguetá (310).

- Ilha Solteira (470).

- Itapeva (80).

- Jaboticabal (280).

- Marília (475).

- Ourinhos (90).

- Presidente Prudente (640).

- Registro (80).

- Rio Claro (485).

- Rosana (80).

- São João da Boa Vista (80).

- São José do Rio Preto (460).

- São José dos Campos (120).

- São Paulo (185).

- São Vicente (80).

- Sorocaba (80).

- Tupã (120).