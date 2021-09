Copom projeta que inflação neste ano supere o dobro da meta

A ata do último encontro do Copom (Comitê de Política Monetária, do Banco Central, divulgada nesta terça-feira (28), mostrou que os técnicos do órgão apostam que o ano termine com 8,5% de inflação, mais que o dobro do centro da meta, de 3,75%.

Em ata, Copom aposta em inflação alta, mas retomada dos empregos

Para 2022, a projeção está em 3,7% e, para 2023, em 3,2%. Na semana passada, o Copom aumentou a taxa básica de juros em 1 ponto percentual, para 6,25% ao ano. Foi a quinta elevação consecutiva.

O Copom também afirmou em sua ata que a estratégia mais apropriada para assegurar a convergência da inflação para as metas de 2022 e 2023 é a manutenção do ritmo atual de ajuste dos juros.