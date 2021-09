Arqueólogos encontram tesouro com 1 kg de ouro na Dinamarca

Arqueólogos dinamarqueses descobriram o que se imagina ser um dos maiores tesouros já achados na história do país. Ao todo, os pesquisadores encontraram quase 1 kg de ouro *Estagiário do R7 sob supervisão de Odair Braz Jr.

De acordo com a equipe responsável pela descoberta, os objetos foram enterrados há cerca de 1.500 anos em uma vila de Vindelev, localizada próxima à cidade histórica de Jelling, na Dinamarca

“Só um membro da nata absoluta da sociedade teria sido capaz de colecionar um tesouro como o que encontramos aqui”, explica o chefe de pesquisa do Museu de Vejle, Mads Ravn, em comunicado divulgado pela instituição

O tesouro está dividido entre medalhões e moedas romanas que foram transformadas em joias. Todos os objetos são muito bem decorados com técnicas muito raras, destacam os especialistas

Boa parte dos utensílios contam com inscrições com letras do alfabeto rúnico, muito utilizado pelos povos dos países escandinavos entre os séculos 2 e 11