Professora da Unicamp é eleita para associação na Europa

A professora Ana Carolina de Moura Delfim Maciel foi eleita por unanimidade Representante do Brasil na ABRE (Associação de Brasilianistas na Europa) para o biênio 2021-2023. A associação reúne professores, pesquisadores e estudiosos de questões brasileiras atuantes em instituições europeias de ensino e pesquisa.

Ana Carolina é professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Multimeios, do Instituto de Artes, responsável pela Cocen (Coordenadoria dos Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa da Unicamp) e presidente da Comissão Assessora da Cátedra Sérgio Vieira de Mello da Universidade.

Na útlima semana, como presidente da Cátedra, ela entregou uma petição com mais de 30 mil assinaturas com um pedido de apoio ao acolhimento de refugiados afegãos. A entrega do abaixo-assinado foi realizada em Brasília aos Ministérios da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos; das Relações Exteriores e da Defesa e também a Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior).

Participaram da reunião com os ministros e da entrega das milhares de assinaturas, além da professora Ana Carolina; o reitor da universidade Antonio José de Almeida Meirelles; e a chefe de gabinete

Adriana Nunes Ferreira.

O objetivo dos encontros é obter apoio para que a Unicamp consiga trazer refugiados afegãos para um programa acadêmico na universidade.