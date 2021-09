Inscrições para mestrado em filosofia terminam nesta segunda

Terminam nesta segunda-feira (27) as inscrições para o Prof-Filo (Programa de Mestrado Profissional em Filosofia), da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior para professores da educação básica atuantes na disciplina.

Ao todo foram disponibilizadas 199 vagas, sendo até 30% com bolsas da Capes aos participantes interessados no mestrado. Para participar basta fazer a inscrição na página eletrônica do programa. A iniciativa tem por objetivo proporcionar uma formação continuada, qualificada e atualizada em Filosofia para professores da educação básica, com o intuito de melhorar a qualidade do ensino da disciplina no país.

O programa é coordenado pela UFPR (Universidade Federal do Paraná) e está presente em 16 universidade em 13 estados no país. Com duração de dois anos, o curso é realizado de forma presencial e o início das aulas são previstas para o primeiro semestre de 2022.