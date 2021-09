Campanha garante pagamento de inscrições do vestibular da USP

O Movimento Amplia conecta estudantes a pessoas que querem apoiar as inscrições dos interessados na Fuvest (Fundação Universitária para o Vestibular) para ingresso na USP (Universidade de São Paulo). Interessados podem se inscrever por meio de formulário online na internet.

Iniciativa visa contribuir com o aumento na diversidade social e racial na instituição pública de ensino, aumentando a participação de estudantes que não poderiam pagar a taxa de R$ 182. Organizada por jovens voluntários egressos da USP, a campanha #AmpliaUSP2021 já conseguiu viabilizar 104 inscrições de jovens na Fuvest com estudantes aprovados na universidade.

A meta é alcançar 200 alunos no estado de São Paulo até a próxima sexta-feira (1º). Para participar os estudantes devem se cadastrar e enviar ao Movimento Amplia o boleto gerado de inscrição na Fuvest. O documento será redirecionado para pagamento por "madrinhas e padrinhos" que também podem se cadastrar no mesmo formulário online. De acordo com o Movimento, empresas podem contribuir com doações e parcerias.

Em um ano de atuação, o Movimento Amplia já garantiu as inscrições de mais de 1500

estudantes no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e em vestibulares regionais espalhados pelo Brasil.

Vestibular Fuvest 2022

As inscrições para o vestibular da Fuvest 2022 estão abertas e seguem até té às 12h do dia 23 de outubro. A USP oferece 11.147 vagas, das quais 8.242 destinadas para seleção pelo vestibular da Fuvest e 2.905 vagas pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada), voltado aos candidatos participantes do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

A primeira fase das provas está marcada para 10 de janeiro de 2021, com questões de múltipla escolha de conhecimentos gerais. Os aprovados farão a segunda fase no dia 21 de fevereiro de 2021 — prova de Português e redação. No dia 22 de fevereiro, a prova será das disciplinas específicas de acordo com a carreira escolhida.

A lista com os nomes dos convocados na primeira chamada será publicada no dia 19 de março.