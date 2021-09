Setembro Amarelo: a importância de cuidar da sua saúde mental

Estabelecida oficialmente em 2015, a campanha Setembro Amarelo é uma iniciativa conjunta da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), do Conselho Federal de Medicina (CFM) e do Centro de Valorização da Vida (CVV). Em colaboração com empresas privadas e com a sociedade em geral, essas instituições têm como objetivo divulgar ações relacionadas ao 10 de setembro, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. O tema é delicado, exige o engajamento dos veículos de comunicação e o compartilhamento de informações confiáveis nas mídias sociais.

Para se ter uma ideia, dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) apontam 800 mil ocorrências por ano no mundo. No Brasil, os números chegam a 12 mil por ano, o que classifica o país como o oitavo em números absolutos. É uma tragédia em escala global, que demanda um olhar atento sobre as condições de saúde mental que culminam nesses resultados. Cuidar da saúde mental é essencial para evitar o aumento das estatísticas.

Com a pandemia e a necessidade de isolamento social, o nível de ansiedade e períodos de insônia tornaram-se uma constante entre a população. São fatores de risco que devem ser identificados assim que possível, por meio de consulta com um especialista, para um diagnóstico das causas. O tratamento pode envolver terapia, exercícios físicos e a administração de medicamentos recomendados sempre pelo médico psiquiatra.

Além de buscar ajuda profissional, recomenda-se que as pessoas que sofrem com fadiga mental ou que enfrentam situações de grande estresse realizem atividades que facilitem a mudança de foco. Praticar atividades físicas regularmente, adotar uma alimentação saudável e nutritiva, aprender novas habilidades e praticar seus hobbies favoritos é um caminho para aumentar a qualidade de vida.

Ninguém precisa passar por isso sozinho

A ajuda pode vir de pessoas próximas, como amigos e familiares ou até mesmo professores e colegas de trabalho. Além disso, há também uma rede de voluntários e de ONGs focadas em saúde mental, como o Centro de Valorização da Vida (CVV), que é uma equipe treinada para conversar com pessoas que estejam passando por alguma dificuldade. Para conversar com um voluntário, basta ligar para o telefone 188, gratuito, que funciona 24 horas. Também é possível mandar um e-mail ou falar pelo chat, que podem ser acessados pelo site. O CVV – Centro de Valorização da Vida realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, email e chat 24 horas todos os dias.

