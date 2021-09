Editora da Unicamp lança campanha e vai doar 65 mil livros

A editora da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) deve doar 65 mil livros. A campanha para doação de livros de seu catálogo para instituições do estado de São Paulo, como bibliotecas de escolas e universidades, organizações não governamentais e presídios. A solicitação de doação pode ser feita pelas instituições até o dia 19 de novembro.

Para participar, os interessados devem preencher o termo de doação apresentado no edital e enviá-lo para o e-mail: [email protected]

Com a campanha a Editora da Unicamp pretende entregar para cada público títulos que abordam assuntos relacionados aos seus interesses e, para isso, foram organizados três lotes. O lote A será destinado a bibliotecas de escolas de ensino médio, o lote B foi reservado para as bibliotecas não especializadas e o lote C é indicado para bibliotecas universitárias.

A lista completa de obras que serão doadas também está disponível no edital.