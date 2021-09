Custo para construir no Brasil aumenta 0,56% em setembro

O INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) subiu 0,56% em setembro, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (27) pela FGV (Fundação Getulio Vargas).

Com a variação idêntica à registrada em agosto, o índice acumula alta de 11,99% no ano e de 16,37% em 12 meses. No mesmo período do ano passado, o salto registrado foi maior, de 1,15%.

A alta de setembro foi guiada pelo encarecimento dos materiais, equipamentos e serviços passou (+0,83%). Já o índice referente à mão de obra subiu 0,27%, após não variar em agosto.

Entre os materiais, os preços de três dos quatro grupos de atividades subiram em ritmo menor, com destaque para os materiais para estrutura (de 1,05% para 0,78%).

A variação relativa a Serviços passou de 0,78% em agosto para 0,56% em setembro. No grupo, vale destacar o recuo da taxa do item projetos, que passou de 1,08% para 0,4%.