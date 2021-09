Brasil soma 243 mortes por Covid e 8.668 novos casos em 24 horas

O Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) registrou, nas últimas 24 horas, 243 mortes por Covid-19 e 8.668 novos diagnósticos, conforme mostra boletim divulgado neste domingo (26).

Com a atualização, que não incluiu dados do Ceará, Mato Grosso do Sul e Acre, por razões técnicas, o total de óbitos durante a pandemia no país chega a 594.443. O número de infectados é de 21.351.972.

Embora tenha havido inconsistências nos dados enviados nas últimas semanas por instabilidade que os estados enfrentam no e-SUS Notifica (que reporta casos leves e moderados), houve redução de diagnósticos e mortes na semana passada, em comparação com a semana anterior.

Mas muitas informações podem ainda estar represadas, segundo gestores locais.

A média de mortes nos últimos sete dias é de 527. Já a média de casos é de 16.027.